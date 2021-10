Homem é assassinado com requintes de crueldade em BH

Antes de ser morto, vítima tentou se esconder no banheiro da oficina, na Rua Petúnias (foto: Google maps)

Imagens de câmeras de segurança são a esperança da Polícia Civil para identificar os dois homens que mataram, com requintes de crueldade, Gabriel dos Santos Gonçalves, de 20 anos. O homicídio ocorreu por volta de 16h, na Rua Petúnias, 1.120, no Bairro Lindéia, em BH. Os autores utilizaram de chutes, pauladas e ainda bateram com uma tampa de esgoto na cabeça do jovem. Eles fugiram logo depois do crime.

Segundo uma testemunha, Gabriel chegou correndo à oficina de veículos existente no local, gritando: “querem me matar, querem me matar”. Correu para o banheiro do estabelecimento e, em seguida, dois homens entraram no local dizendo que Gabriel havia roubado a biqueira - ponto de drogas existente no Bairro Lindéia.

Em seguida, os dois perseguidores começaram a esmurrar, dar chutes e ombradas na porta do banheiro, tentando arrombá-la. Como não conseguiram, um deles foi até o basculante do banheiro, que também tentou arrombar.

Gabriel decidiu, então, sair do banheiro e tentar argumentar com seus perseguidores de que não havia cometido nenhum roubo. Os perseguidores, no entanto, não quiseram escutá-lo, e começaram a agredi-lo com socos e pontapés. Quando a vítima caiu ao solo, passaram a mão numa tampa de bueiro e bateram contra sua cabeça. E quando este estava desacordado, os dois fugiram.

Nesse instante, a testemunha chamou a polícia. Quando os policiais militares chegaram ao lado, constataram que a vítima tinha morrido e que tinha ferimentos no tórax e cabeça. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios de Contagem. Os policiais conseguiram coletar imagens de câmeras de segurança de residências próximas. O corpo foi encaminhado para o IML.