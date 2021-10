Moradores de Esmeraldas esperam dose de AstraZeneca pra completar vacinação

Cidade está sem o imunizante da AstraZeneca desde a semana passada (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O que seria um dia de alívio para Karina Galheiro se tornou uma frustação. Ao chegar no posto de saúde do Bairro São Pedro, na cidade de Esmeraldas, para tomar a segunda dose contra a COVID-19, a gerente administrativa foi informada de que as pessoas agendadas para tomar a 2ª dose da Astrazeneca nesta quinta-feira (14/10) não receberiam o imunizante. E tem gente que já espera pelo imunizante para completar o ciclo vacinal há mais de uma semana...

A moradora que abre esta reportagem afirma que ligou para a secretaria de Saúde de Esmeraldas na manhã e no início da tarde de ontem e foi informada de que poderia ir ao posto completar o esquema vacinal. Mas, ao chegar no local indicado, frustração: encontrou uma fila grande e muita gente sem saber o que fazer.

A prefeitura havia programado vacinar contra COVID-19 nesta quinta-feira (14/10) idosos de 80 a 84 anos, adultos que não conseguiram se imunizar na semana passada e o público com a idade de Karina, de 37 anos.

“Só colocaram o comunicado às 18h (de ontem), então quem já tinha se organizado foi ao posto. Cheguei por volta das 9h e tinha uma fila grande. Me senti frustrada com isso, a gente se programa, falta ao trabalho porque o horário da vacinação é comercial... Foi um dia perdido”, lamenta.

Espera há mais de uma semana

A moradora Michelle Ferreira conta que a falta da AstraZeneca em Esmeraldas acontece desde a semana passada. Com 45 anos, a gerente de negócios foi ao posto no Bairro São Pedro no dia 6 de outubro, data marcada para tomar a segunda dose, e foi informada de que deveria voltar nesta sexta-feira (15/10).

A moradora de 45 anos aguarda a segunda dose desde o dia 6 de outubro (foto: Michelle Ferreira/Arquivo pessoal)

“Fui informada de que não iria ter dose hoje, precisava muito me vacinar: tenho uma viagem marcada para a próxima semana e gostaria de viajar menos preocupada. Me programei certinho para fazer os 14 dias para os órgão competentes falharem”, desabafa.

E agora?

Na nota publicada pela prefeitura de Esmeraldas, é informado que o Executivo está trabalhando para que a situação seja contornada o mais breve possível. A gestão municipal diz aguardar a Secretaria Estadual de Saúde encaminhar nova remessa de doses da vacina AstraZeneca, para normalização do processo de vacinação.

Ainda segundo a prefeitura, a aplicação da segunda dose da AstraZeneca abrangeria a população da faixa etária de 37 anos e os demais que estão com segunda dose atrasada. E complementa ao dizer que a Secretaria de Saúde do Estado está ciente sobre a falta do imunizante em Esmeraldas.

A Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES-MG), por sua vez, afirma que, no que se refere à vacina AstraZeneca, foram enviadas aos municípios todas as doses recebidas até o momento pelo estado e destinadas à aplicação de primeira e segunda dose. A secretaria ressalta que a distribuição para os municípios depende do recebimento de novas doses enviadas pelo governo federal.





A SES-MG completa ao dizer que está solicitando um envio complementar de doses da vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde, com o objetivo de atender à demanda dos municípios.

Em uma coletiva de imprensa realizada hoje na Cidade Administrativa, o secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, disse que o governo federal receberá amanhã cerca de 4 milhões de doses da AstraZenca, ou seja, cerca de 400 mil devem vir para Minas Gerais, já que, pela distribuição proporcional estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), o estado fica com ao menos 10% dessas unidades.





A expectativa é de que o carregamento chegue à Rede Frios 24 horas depois.

Ainda na coletiva de imprensa, é estimado que a partir de segunda-feira (18/10) o estado de Minas Gerais já esteja com as doses suficientes para sanar o problema em todas as cidades mineiras, o que vai sanar um déficit de 118 mil doses no estado.