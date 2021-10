Pouso Alegre vai antecipar 2ª dose da Pfizer e vacinar adolescentes

Pouso Alegre anuncia antecipação da 2ª dose da Pfizer (foto: Myke Sena/MS) Pouso Alegre, no Sul de Minas, vai antecipar a aplicação da segunda dose da Pfizer a partir desta quinta-feira (14/10). Outras cidades da região, como Poços de Caldas e Varginha, também já haviam anunciado a antecipação.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o intervalo entre as doses da Pfizer será reduzido de 12 para oitos semanas. Já as pessoas que estão aguardando a segunda dose da CoronaVac ou AstraZeneca devem continuar seguindo o agendamento do cartão.

A vacinação desse público acontece durante a semana, das 13h às 19h, nos postos de saúde do Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de Açúcar e Puericultura. Já no sábado (16/10), será realizado mais um Pit Stop para vacinação dos grupos acima, das 8h às 16h, no campus Fátima da Univás.



Quem for receber a primeira dose deve apresentar documento com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS cadastrado em Pouso Alegre. Para receber a segunda dose ou dose de reforço, basta levar um documento com foto e o cartão de vacinação.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)