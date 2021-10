Uberaba trata 28 pessoas todos os dias com sequelas da COVID-19

De 2.573 pacientes pós-COVID que passaram pelo programa, 1.047 foram direcionados para a equipe de fisioterapia (foto: Creative/Commons/Divulgação) Todos os dias, Uberaba atende quase 30 pessoas com sequelas deixadas pela COVID-19. Essa é a média diária de atendimentos do Programa Pós-COVID da cidade, que recebe pacientes com cefaleia, cansaço excessivo, fraqueza, dor muscular e outros reflexos da doença que atinge o mundo há quase dois anos.

1.047 pela equipe de fisioterapia

1.249 direcionados para atendimento médico

277 pela equipe de psicólogos

“O programa acolhe e trata pacientes que, em decorrência da COVID-19, apresentam sintomas e sequelas. Além disso, por meio da parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), estão previstas atividades remotas, incluindo aulas de exercícios fisioterápicos ministradas on-line”, explica a chefe do Departamento de Atenção Especializada da Saúde Municipal, Tacimara de Oliveira Reis.

O serviço de atendimento Pós-COVID de Uberaba está distribuído por especialidades na Unidade Regional de Saúde Lineu José Miziara (URS do Bairro São Cristóvão), que fica na Rua Comendador Gomes, 840.





O horário de atendimento é das 8 às 18h e o telefone para mais informações é o (34) 3336-1707.