Roubo termina com perseguição, tiroteio e morte no interior de Minas

Suspeito baleado foi encaminhado à UPA em Nova Serrana, mas morreu (foto: Reprodução/Google Street View) Um roubo a uma casa no Bairro São José, em Perdigão, na Região Centro-Oeste de Minas, resultou em perseguição, tiroteio e morte na noite desse domingo (10/10). Um dos autores do crime ainda não foi identificado e continua foragido.

Durante as buscas pelos suspeitos, a PM encontrou o veículo roubado abandonado em um lote vago. Mais à frente, em um posto de combustível próximo ao município de Torneios, os militares avistaram o carro dos criminosos.

Os policiais abordaram o carro e ordenaram que a dupla saísse do interior do automóvel imediatamente. No entanto, o motorista acelerou o veículo e partiu em direção aos militares.

Perseguição

A fuga continuou, porém os criminosos foram a pé pela mata. Os militares prosseguiram com a perseguição e localizaram um dos suspeitos que estava com uma arma de fogo. A PM ordenou que ele soltasse a arma, mas a ordem foi ignorada. Segundo os militares, o suspeito levantou a arma e acabou sendo baleado, com a justificativa de legítima defesa.

Após o disparo, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Apreensão

A PM encontrou com a vítima baleada uma pistola calibre 765 e três munições. Foram recuperados ainda três televisores, dois notebooks, diversas roupas, joias, cheques e outros bens que haviam sido roubados.

Materiais recuperados pela PM em Perdigão (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Nova Serrana. Os veículos foram removidos para o pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

O outro suspeito continua foragido. A Polícia Civil vai investigar o caso.