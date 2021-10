BH é palco de 'batalha de barbeiros' neste domingo (10/10)

2° Encontro de Barbeiros em Belo Horizonte inclui batalhas de cabeleireiros, shows, palestras e workshops (foto: CNPB/Divulgação)





A competição conta com duas categorias: corte fade, estilo marcado pelo efeito degradê na lateral e na parte traseira da cabeça, e o corte free style, modalidade em que o profissional faz desenhos com a máquina de barbear. Os vencedores da disputa levam troféus e R$ 30 mil em cursos de atualização.





A programação do encontro inclui também shows, workshops, e sorteios. "É uma oportunidade de encontro da categoria e também de apresentação das novidades do universo dos salões de beleza", explica o presidente do CNPB, Alexandre Vieira.





A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. Basta que os interessados compareçam ao shopping Xavantes (Rua Curitiba, 149 - Centro), de 9h às 17h.

Cerca de 800 cabeleireiros são esperados neste domingo (10/10) na capital mineira com as tesouras e a criatividade afiadas. São as "armas" exigidas para as chamadas batalhas de barbeiros, que prometem movimentar o shopping Xavantes, no Centro de BH, com início a partir das 9h.