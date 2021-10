Moradores de cidade mineira poderão tomar duas doses da Janssen em SP

Normalmente aplicada em dose única, voluntários receberão duas aplicações da Janssen (foto: Robyn Beck/AFP) Moradores de uma cidade do interior de Minas poderão ter a experiência de tomar duas doses da Janssen - usualmente aplicada apenas uma vez - e em São Paulo. Detalhe: com todo o custo de deslocamento pago. Curioso, não?! Trata-se de uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) e o município escolhido foi São Sebastião do Paraíso, no Sul do estado mineiro.

Os voluntários que passarem por um rigoroso processo de avaliação da saúde vão de ônibus até Ribeirão Preto para tomar duas doses da vacina com intervalo de 28 dias. A pesquisa será realizada com público de 12 a 17 anos, e de 18 a 55 anos. Os interessados do primeiro grupo devem clicar aqui e, do segundo, aqui . Após preenchimento do formulário, uma equipe entra em contato para marcar a avaliação médica.

Segundo informou o prefeito Marcelo Morais, até a última sexta-feira (8/10), 12 pessoas já haviam se cadastrado. Mas não há um prazo determinado para fechar as inscrições. “Depende do número de adesões”, informou o gestor municipal. A vacinação não tem data ainda definida e depende, também, do número de voluntários.

Todos os custos serão bancados pela USP (Universidade de São Paulo).

Exigências

Para o público de 18 a 55 anos, os participantes deverão atender a alguns critérios, entre eles: nunca tiver tido um teste positivo para COVID-19; não tiver tomado outra vacina para prevenção do vírus e estar em boa saúde (se tiver alguma doença que esteja controlada).

Já em relação ao público de 12 a 17 anos, os pais ou responsáveis devem concordar com a pesquisa. O jovem não deve ter tomado outra vacina para a prevenção da COVID-19, e também deve estar com bom estado de saúde. Para ambos os públicos, haverá triagem rigorosa para avaliar o quadro clínico de cada participante, antes da ida a Ribeirão Preto.

O termo entre a faculdade e a prefeitura de São Sebastião do Paraíso foi assinado na terça-feira (5/10).

ButanVac

Esta é a segunda participação de São Sebastião do Paraíso com voluntariado contra a COVID-19. No dia 15 de setembro, a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso assinou termo de cooperação com Instituto Butantan e a Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto/USP, para realizar os testes clínicos da ButanVac - vacina 100% brasileira contra a COVID-19.





Ao todo, estão em acompanhamento 28 voluntários do município.