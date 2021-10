Sem quarentena: Reino Unido libera entrada de brasileiros vacinados

A ponte London Bridge, em Londres (foto: Tolga Akmen / AFP)

A partir da próxima segunda-feira (11/10), brasileiros totalmente vacinados contra a COVID-19 não precisarão fazer quarentena ao desembarcar no Reino Unido. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (7) pelo governo britânico. Com isso, Brasil e outros 46 países são retirados da lista vermelha de viagens.





Conforme o comunicado britânico, viajantes brasileiros com imunização incompleta vão precisar cumprir isolamento de 10 dias ao entrar no país, mas não será necessário ficar em quarentena em um dos hotéis do governo. Outro requisito é a apresentação de teste negativo para a doença e um comprovante de vacinação, como de costume em viagens internacionais durante a pandemia.

Além disso, para entrar no Reino Unido, viajantes precisam estar vacinados com imunizantes da AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou Janssen (dose única). O antivírus CoronaVac não é citado na lista, e quem recebeu esse imunizante deve cumprir isolamento.





Lista vermelha



Conforme o site do governo britânico informa, viajantes de países da lista vermelha devem cumprir os seguintes requisitos antes de entrar na Inglaterra:





Fazer um teste para COVID 3 dias antes de viajar

Reservar um pacote de quarentena de hotel, incluindo 2 testes da doença

Preencher um formulário de localização de passageiros

Tudo isso deve ser feito mesmo se o usuário estiver totalmente vacinado

Ao chegar ao país, o viajante deve cumprir quarentena em um hotel administrado pelo governo e fazer dois testes de detecção do coronavírus, independentemente do usuário estar ou não vacinado.





