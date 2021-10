Batida frontal entre duas motos mata homem de 25 anos e fere outro

Um jovem de 25 anos que realizava uma entrega morreu na noite dessa quarta-feira (6/10) após bater de frente com um outro motociclista , de 20 anos. O acidente ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após o mais velho invadir a contramão para fazer uma ultrapassagem.

Após a forte batida entre as duas motos, um dos motociclistas morreu no local no acidente

Paulo Augusto Cardoso Rodrigues morreu ainda no local, apesar da mobilização dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro motociclista, por sua vez, foi encaminhado com o quadro de saúde estável, com escoriações e suspeita de fraturas, para o pronto socorro (PS) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).