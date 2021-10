Cobertura Vacinal: 450 crianças de Sete Lagoas vão participar de pesquisa

Segundo Taynãna Simões, a não vacinação das crianças parece ter se agravado na pandemia, porque as pessoas ficam com medo de ir até os postos e adiam as demais vacinas do calendário. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

Pesquisadores do Ministério da Saúde realizarão durante todo o mês de outubro entrevistas com residentes em 19 capitais, Brasília e outras cidades brasileiras, incluindo Sete Lagoas, com o objetivo de estimar a cobertura vacinal aos 12, 18 e 24 meses de crianças nascidas em 2017 e 2018.

"Eles irão coletar os dados de cada domicílio sorteado usando um tablet, seguindo um questionário estruturado, com variáveis de identificação da criança e do responsável, além de variáveis socioeconômicas, de acesso à saúde, e sobre a vacinação", explica o coordenador de Gestão da Saúde do município, Alber Alípio.

De acordo com Taynãna Simões, pesquisadora em Saúde Pública, os entrevistadores devem tirar uma foto legível da caderneta de vacinação e demais comprovantes de campanha. Se necessário, os entrevistadores também farão uma busca ativa de nascidos neste ano, em cada conglomerado sorteado, até que o número amostral seja atingido. Posteriormente, os dados de vacinação serão transcritos por profissionais de saúde com experiência em imunização.

A equipe de pesquisa e campo conta com a coordenação, em Minas Gerais, da pesquisadora em Saúde Pública, Taynãna Simões, do Instituto René Rachou (FIOCRUZ-MINAS) e coordenação nacional do professor Dr. José Cássio de Moraes, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e consultor do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Além de bolsistas de pesquisa, Orozimbo Campos Neto e Rosiane Rodrigues, equipe técnica de profissionais de saúde, que irá fazer a leitura e digitação dos dados vacinais das crianças, e equipe de campo treinada por uma empresa especializada em inquéritos domiciliares.

Em Sete Lagoas, os entrevistadores são Renata Oliveira, Gabriel Alves, Carina Mansur e Aline Dias, sob a coordenação de Vilma Santos Cruz.