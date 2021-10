Uberaba admite necessidade de obras em córrego onde mulher foi arrastada

Além disso, ainda conforme nota da prefeitura, Sesurb está trabalhando na colocação de travas de proteção (guard rail) nas margens do córrego para evitar possíveis novos acidentes.

No entanto, a pasta adverte para quando houver um volume grande de chuva que venha a transbordar o córrego, a atenção do motorista deve ser redobrada e, se possível, evitar o cruzamento do córrego nos pontos em que as obras ainda não foram concluídas.

Luto

A gestão municipal descretou, ainda, luto oficial na cidade hoje. "Angélica Silva Lima, de 36 anos, cujo corpo foi encontrado na tarde de ontem, trabalhava terceirizada como vigilante em uma das unidades da Codau", inicia a prefeitura, em comunicado.

"O governo lamenta o ocorrido e externa os sentimentos aos familiares", finaliza.

Corpo encontrado após 4 dias

Angélica Lima desapareceu por volta das 21h da última sexta-feira (1º/10) após ser levada com o carro por enxurrada. Os bombeiros realizaram, ao todo, quatro dias de buscas antes de encontrar, nessa segunda-feira (4/7), o corpo dela a cerca de 7km de onde o carro foi inicialmente arrastado.

Os militares esclareceram também que Angélica foi encontrada em córrego diferente do qual caiu inicialmente. Ela foi jogada no Córrego dos Carneiros, mas o corpo dela foi encontrado hoje a cerca de 800 metros após o final daquele leito, portanto, já no início do Córrego da Conquistinha.





O carro da vítima foi encontrado no mesmo dia de seu desaparecimento, dentro do córrego, a cerca de 1,5 km do local de onde teria caído.

Ainda de acordo com o 8º BBM, antes de desaparecer, a vítima chegou a fazer contato com o namorado, para quem disse que o carro estava sendo arrastado pela enxurrada para o Córrego dos Carneiros.