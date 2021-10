Barranco cede e garoto de 4 anos morre soterrado em Minas Gerais

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (5/10), em Leopoldina, na Zona da Mata (foto: Reprodução/Jornal O Vigilante Online) Um menino de 4 anos morreu e outro de 3 anos ficou ferido após ambos serem atingidos por um deslizamento de terra em Leopoldina, na Zona da Mata mineira. O acidente aconteceu nesta terça-feira (5/10), por volta das 15h30, na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Quinta Residência.

Após a remoção, a vítima foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora – que esteve em contato com as autoridades leopoldinenses empenhadas na ocorrência – informou que a criança, após ficar aproximadamente 40 minutos soterrada, recebeu os primeiros atendimentos da unidade móvel de saúde já com quadro de parada cardiorrespiratória.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o menino de três anos foi resgatado por pessoas que passavam pelo local antes da chegada dos militares.

As crianças foram encaminhadas pelo Samu à Casa de Caridade Leopoldinense, hospital onde o óbito do menino de 4 anos foi confirmado.