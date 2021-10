Cavalo sobe em telhado de igreja evangélica, cai no templo e morre

A carcaça do cavalo, dentro do templo, em meio aos pedaços de telhas, que não suportaram o peso do animal (foto: Reprodução Super Canal Caratinga)

Um fato inusitado culminou na morte de um cavalo na tarde desta terça-feira (5/10) em Caratinga, no Rio Doce. O equino subiu no telhado de uma igreja evangélica, chegou a dar alguns passos e despencou no interior do templo após as telhas de amianto não suportarem o peso dele. Ninguém tem ideia de como o animal subiu no telhado.