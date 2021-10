Médico é encontrado morto dentro de carro no Bairro Prado, em BH

Carro com o corpo do médico estava estacionado em frente ao número 17 da Rua Andes, no Prado (foto: Google maps)

Ainda é um mistério a causa da morte do médico Denilson Rodrigues de Melo, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de seu carro, um Citroen Xantia, estacionado em frente ao número 17 da Rua dos Andes, quase esquina com Rua Platina, no Bairro Prado.

O chamado para atender ao encontro de cadáver se deu às 14h35 desta segunda-feira (4/10), e foi feito por moradores do local. Quando a PM chegou ao local, o carro foi aberto e exalou um forte cheiro. Segundo Boletim de Ocorrências da PM (BO), o corpo já estava bastante inchado, em avançado estado de decomposição.

Testemunhas contaram que o veículo estava estacionado no local desde o último sábado. Não havia sinais de que o homem tivesse apagado ao volante enquanto dirigia, uma vez que o veículo estava desligado, os faróis apagados e vidros fechados.

A principal suspeita é que tenha sido um mal-súbito, mas que a vítima ainda estivesse consciente quando este ocorreu, dadas as circunstâncias. Os policiais fizeram contato com a família do médico, que contou que fazia o uso de bebidas alcoólicas e que tomava remédios controlados.