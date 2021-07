Homem em situação de rua é encontrado morto em Contagem, na Grande BH

Homem de 51 anos com manchas de sangue no rosto foi encontrado nas proximidades do Big Shopping, em Contagem, RMBH (foto: Google Maps)









Câmeras do olho vivo instaladas nas imediações da Praça Marília de Dirceu mostram que, na noite de quarta (13/7), ele cambaleou por cerca de 100 metros até as proximidades do Big Shopping, onde morreu. No percurso, a perícia verificou a presença de várias manchas de sangue.





De acordo com os militares, a causa da morte será apurada pelo Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira, para onde o cadáver foi encaminhado.

Umde 51 anos foi encontradona noite dessa quarta-feira (14/7) nas proximidades do Big Shopping, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.