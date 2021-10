Festa do Rosário volta a ser celebrada em Timóteo com extensa programação

Em 2019, a Festa do Rosário teve grande público na Missa de Nossa Senhora do Rosário (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação) Com a redução do número de casos de COVID-19 e a onda verde dominando a região do Vale do Aço, a consagrada Festa do Rosário , de Timóteo, será realizada a partir do quinta-feira (07/10). Em 2020, a festa se reduziu a um desfile de congadeiros, apenas. O primeiro evento da tradicional celebração será a missa de Nossa Senhora do Rosário, às 19h, na Igreja São Sebastião, de Timóteo.

Depois da missa, na abertura da festa, a coordenação programou o levantamento de bandeira no adro da igreja, seguido de show pirotécnico com a presença de congadeiros e festeiros.

No sábado (9/10), está previsto o levantamento da Bandeira de Aviso, na Praça Mestre Manoel Vitório, no Bairro Bela Vista, às 9h. Depois, às 12h, terá início a Festa das Crianças, do Projeto Social Família Reino do Rosário, na quadra da Escola Municipal Angelina Alves de Carvalho.

“Essa festa nós fazemos para as crianças da nossa comunidade, que têm aulas de percussão. Todas elas já estão ansiosas pelos festejos”, explica Luís Fabiano dos Santos, da organização da Festa do Rosário.

A programação vai se estender até 24/10, sempre com programação religiosa e cultural. Luís Fabiano vê com otimismo e fé a realização da festa, que retorna com força total em 2021, depois de não ser realizada em 2020, na fase aguda da pandemia do novo coronavírus.

“Mesmo estando em um período favorável em relação à COVID-19, nós não vamos nos descuidar e tomar todas as medidas de distanciamento, higienização das mãos com álcool em gel e uso de máscaras”, reforça Luís Fabiano.

O ápice da festa será no dia 24/10, a partir das 11h, quando será celebrada Missa Conga na Igreja Matriz São Sebastião com a participação especial do cantor, compositor, ator e congadeiro, Maurício Tizumba, e dos congadeiros visitantes.