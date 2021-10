Bombeiros entram no 4ª dia de buscas à mulher que desapareceu em enxurrada

Equipe do Canil do 8º BBM realiza buscas por Angélica Lima no Córrego dos Carneiros (foto: 8º BBM/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher que desapareceu na noite da última sexta-feira (1/10), quando foi arrastada por enxurrada para o Córrego dos Carneiros, ainda não foi localizada pelos bombeiros da cidade, que iniciaram as buscas nesta segunda-feira (4/10), por volta das 6h30. Desta forma, hoje completa o 4º dia de buscas à vítima Angélica Silva Lima, de 35 anos.

Segundo informações da assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), três equipes com 11 bombeiros do Pelotão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastre (Pemad) e do Canil da corporação, além de um drone, atuam na trágica ocorrência.





Leia também: “A equipe do Pemad começou as buscas desde o início do Rio Conquistinha até o Rio Grande. Mais duas frentes foram montadas, sendo uma próxima da Mata Velha, que vai fazer o trajeto contrário, subindo o Rio Conquistinha; e outra frente segue o trajeto do Córrego dos Carneiros, a partir da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Residencial 2000 até direção ao Rio Grande”, informou a assessoria de imprensa da corporação.Leia também: Família pede orações após mulher desaparecer em enxurrada que levou o carro

Ainda conforme o 8º BBM, neste sábado e domingo (2 e 3/10), os trabalhos da corporação, além das equipes já citadas, também contou com apoio de mergulhadores e de uma retroescavadeira, que esteve à margem do Córrego dos Carneiros para retirar dejetos e entulhos que foram arrastados pela correnteza.

Retroescavadeira foi utilizada nas buscas neste último final de semana (foto: 8º BBM/Divulgação)

A ocorrência foi registrada entre os bairros de Lourdes e Antônio Barbosa, mais precisamente no cruzamento da Rua Topázio com avenida Padre Eddie Bernardes, onde ela tentou atravessar com o seu VW G4, que acabou sendo arrastado pela enxurrada. O veículo foi encontrado dentro do córrego, acerca de 1,5 km do local de onde teria caído.

Ainda de acordo com o 8º BBM, antes de desaparecer, a vítima chegou a fazer contato com o marido, para quem disse que o seu carro estava sendo arrastado pela enxurrada para o córrego dos Carneiro.