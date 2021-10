Funcionária de lotérica e família são feitos reféns por assaltantes

Uma família que mora no Bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, viveu momentos de pânico nas mãos de assaltantes entre a noite de domingo (3/10) e a madrugada desta segunda-feira. Eles foram feitos reféns em uma tentativa de aplicação do chamado “crime do sapatinho”, quando funcionários de instituições financeiras são coagidos a levar criminosos até os locais para roubarem dinheiro.

As vítimas são uma mulher de 48 anos, que trabalha em uma casa lotérica, o marido dela, de 61, e a filha do casal, de 18 anos. De acordo com a Polícia Militar (PM), eles contaram que, por volta das 21h, três homens armados entraram na residência pulando o muro do imóvel vizinho, que está em construção, e os fizeram reféns.