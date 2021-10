Minas tem domingo (03) com pancada de chuva e calor de 40°C

Manhã de céu claro em Belo Horizonte neste domingo (3/10) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



A chuva que faltou em setembro ficou guardada para outubro e, para fechar o primeiro fim de semana do mês, neste domingo (03/10) a água continua descendo. E com muito calor.



A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de pancada de chuva em Belo Horizonte e nas regiões do Triângulo, Sul, Zona da Mata, Oeste e Campo das Vertentes.









A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico em virtude de novas chuvas dos próximos dias nas regionais Pampulha e Noroeste até sexta-feira (8/10). A recomendação é de atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.





RECOMENDAÇÕES :

%u2800- Coloque calha no telhado da sua casa.

%u2800- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

%u2800- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

%u2800- Não despeje esgoto nos barrancos.

%u2800- Não faça queimadas.

%u2800%u2800

SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:

%u2800- Trinca nas paredes.

%u2800- Água empoçando no quintal.

%u2800- Portas e janelas emperrando.

%u2800- Rachaduras no solo.

%u2800- Água minando da base do barranco.

%u2800- Inclinação de poste ou árvores.





As regiões de Minas que ficam sem previsão de chuva para este domingo são a Norte e Leste. A temperatura mínima registrada no estado foi de 12,5°C em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é na região Norte, com 40°C.