Veja onde Araxá vacina cães e gatos de graça a partir de segunda (4/10)

Neste ano, a Vigilância Sanitária de Araxá estima vacinar cerca de 16 mil animais (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá dará início à vacinação antirrábica na zona urbana a partir da próxima segunda-feira (4/10). A Vigilância Sanitária do município do Alto Paranaíba espera vacinar cerca de 16 mil animais na Campanha de 2021, que dura até o dia 9, sábado da semana que vem.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, não há contraindicação para a vacinação de animais lactantes, puérperas ou gestantes.

“Aos animais que estão recebendo a dose no primeiro ano de vida, é preciso tomar a dose de reforço 30 dias após a primeira aplicação”, explica.

Até o dia 9 de outubro, serão montados postos volantes ( confira abaixo ) que ficarão espalhados pela cidade entre 8h e 16h. Um posto fixo será montado durante toda a campanha no Núcleo de Convivência do Bairro Santa Luzia, na Rua Laurindo Baleeiro, 380 - Santa Luzia.



A primeira fase da campanha começou no dia 13 de setembro e percorreu a zona rural. Conforme dados preliminares, até agora já foram imunizados contra a raiva 2.730 cães e 538 gatos, totalizando 3.268 animais.



Sobre a doença

A raiva é uma doença que mata, tanto o animal quanto o ser humano, e não tem cura. A doença é transmitida principalmente por mordidas, além de arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes.

No animal, o vírus compromete de forma grave o sistema nervoso central e pode causar inchaço no cérebro.

Em humanos, a doença também atinge o sistema nervoso, provocando sintomas como: ansiedade, febre, delírios, espasmos musculares involuntários e generalizados, além de convulsões.

A vacinação de cães e gatos ocorre anualmente e é de suma importância para que o animal não contraia a doença.



Cronograma da Campanha



4 de outubro (segunda)

Igreja do Barreiro (manhã); estande de vendas Veredas do Belvedere (tarde); Praça Senac (Fertiza); Escola Lia Salgado (Vila Silvéria); Unisul (Vila Silvéria); AEF (Dona Beja); Praça da Lavanderia (Área 2 / manhã); rua das Palmeiras, 145 (Parque das Flores / tarde); Mercearia do Branco (Jardim Imperial); Unisse (Santa Terezinha).



5 de outubro (terça)

Praça da Área 3 (Jardim das Primaveras); Núcleo de Convivência Santo Antônio; ESF Vila Estância; Escola Polivalente (Santo Antônio); Unicentro (Vila Guimarães; Supermercado Simpatia (Mangabeiras); Campo Trianon (Mangabeiras).



6 de outubro (quarta)

Antigo ESF João Ribeiro; Núcleo de Convivência Santa Luzia; Praça Governador Valadares; Praça Elias Leime (em frente ao Açougue do Dico / Centro); Ginásio Oscar Lino (São Pedro); Praça José Hermógenes (Vila São Vicente); Centro de Referência da Cultura Negra (Santa Rita); Capela Filomena (Bela Vista).



7 de outubro (quinta)

Escola Aziz J. Chaer (Orozino Teixeira); Uninordeste (Ana Antônia); Mercearia Gomes (Jardim das Oliveiras); Rua Filotéia Augusta dos Santos, 10 (Villa Mayor); ESF Pão de Açúcar; Cemei Professora Francisca (Pão de Açúcar 3); Cemei Querobina Gomes (Pão de Açúcar 4); Canil Municipal (Novo Horizonte); Antiga Mercearia do Izaías (Domingos Zema).



8 de outubro (sexta)

Núcleo de Convivência Leblon; Praça Cemei Anita Mesquita (São Geraldo); Unisa (São Geraldo); Igreja de Nossa Senhora Aparecida (Alvorada); Em frente ao Cemei Balão Mágico (Alvorada); Unioeste (Boa Vista), Núcleo de Convivência Boa Vista; Praça da Árvore de Óleo (Boa Vista); Padaria Uai Delícias (Camuá / Fenícia).



9 de outubro (sábado)

Igreja Presbiteriana Cepac (Abolição / São Francisco); Núcleo de Convivência Abolição / São Francisco; Núcleo de Convivência Bom Jesus; Uninorte (Urciano Lemos); Escola Manoela Lemos (Urciano Lemos); Cemei Conceição Velasco (Francisco Duarte); ESF Tiradentes; ESF Ana Pinto de Almeida; Fundo do Cemei Cássio Barsante (Ana Pinto de Almeida); Cemei Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann).



Ponto fixo durante todos os dias da campanha

Rua Laurindo Baleeiro, 380 - Santa Luzia - 8h às 16h30.