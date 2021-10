Defesa Civil alerta para possibilidade de pancadas de chuva em BH

Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva em BH até a manhã deste sábado (2/10) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 1º/09/2021)

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (Supdec) alertou possibilidade de pancadas de chuva em Belo Horizonte nesta sexta (1º/10). O alerta vai até 8h deste sábado (2/10).





Novo canal

De acordo com a Defesa Civil, a precipitação deve girar em torno de 20 a 30 milímetros. Também devem acontecer rajadas de vento de aproximadamente 50 quilômetros por hora.A orientação da Supdec é para que o cidadão redobre atenção para as áreas de inundação da cidade, como as avenidas Vilarinho, Francisco Sá, Prudente de Morais e Cristiano Machado.Também é preciso ficar de olho nas crianças, que não devem brincar em enxurradas e próximo a córregos. Quanto aos veículos, o cidadão deve ficar de olho para não estacionar debaixo de árvores pelo risco de queda dos espécimes.Alerta, ainda, para as áreas com risco de deslizamento e soterramento, como encostas e morros.Em caso de ocorrências, rachaduras em sua casa ou minas d’água no seu lote, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de queda de energia elétrica, o contato deve ser feito junto à Cemig pelo 116.

Embalagens de padarias vão conscientizar população sobre a necessidade de cadastrar no serviço de alertas por SMS (foto: Amira Hissa/PBH)



Neste período chuvoso, a Defesa Civil de BH vai contar com um novo canal para orientar a população e alertar sobre os perigos da precipitação aliada à falta de estrutura.



Embalagens de pão distribuídas nas padarias vão informar a população para a necessidade de cadastro no SMS 40199, que envia alertas de chuvas à população.



Serão 3 milhões de saquinhos para incentivar o cadastro. O projeto nasce de uma parceria da Defesa Civil com o Sindicato das Indústrias de Panificação do Estado de Minas Gerais (Sip), a Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amip) e a Casa Sol Embalagens para Panificação.



Para se cadastrar no serviço de SMS, basta o usuário enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.



O serviço não tem custo e, em Belo Horizonte, é já é utilizado por cerca de 300 mil pessoas.