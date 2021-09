Homem é morto a facadas no Centro de Belo Horizonte

Vítima foi levada ao Hospital João XXIII, mas a morte foi confirmada pela equipe médica (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 08/04/2020) Um homem ainda não identificado morreu após ser esfaqueado na noite dessa quarta-feira (29/9) no Centro de Belo Horizonte. A polícia tenta localizar o autor do crime.









Os policiais chegaram a levar a vítima ao Hospital João XXIII, mas ela já chegou sem vida à unidade de saúde. A faca foi retirada pela equipe médica e entregue à perícia da Polícia Civil.





Ainda segundo a polícia, as imagens registradas pelas câmeras do Olho Vivo não mostraram o momento do crime, mas foi possível ver um suspeito correndo. Era um homem de pele clara que usava moletom cinza, bermuda escura e blusa branca. Mais adiante, foi possível vê-lo tirando a blusa de frio.





A partir dessa pesquisa e monitoramento de tornozeleira eletrônica, os policiais identificaram um suspeito que estaria em um ônibus. Ele foi abordado, mas negou envolvimento no assassinato. A equipe de Homicídios da Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações.