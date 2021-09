Influencer Kamila Simioni é detida suspeita de agredir ex-funcionária em BH

Influenciadora digital e empresária de BH teria agredido ex-funcionária após questionamento de valor de acerto trabalhista (foto: Reprodução Instagram) Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, a influenciadora digital e empresária Kamila Simioni, de 35 anos, foi conduzida à delegacia na noite dessa terça-feira (28/9) suspeita de agredir uma ex-funcionária com socos, tapas e puxões de cabelo. A ocorrência foi registrada no Centro de Belo Horizonte, onde Kamila tem uma loja de roupas.









Conforme relatou aos militares, Aline foi até a loja situada na Rua da Bahia na tarde de terça (28/9), após pedir demissão, para receber o acerto. Ao verificar quanto receberia, alertou que os cálculos feitos estavam incorretos, pois desconsideravam o pagamento da bonificação de R$ 210 referente à meta de vendas atingida no mês anterior.





Diante do questionamento, Kamila teria ficado transtornada e começou a ofender e a bater na vendedora. As agressões descritas à PM incluem xingamentos como "vagabunda", chutes na perna, tapas na cara, arranhões nos braços e puxões de cabelo. A gerente da loja também teria participado do ataque.





Aline diz que conseguiu se desvencilhar das duas e correr para a rua, onde encontrou uma viatura da Guarda Municipal e pediu socorro. Os agentes orientaram a chamar a PM. A vítima foi, então, até a Praça Rui Barbosa, onde achou uma guarnição.





Os policiais conduziram Kamila à Delegacia de Plantão 2 (Deplan 2), no Bairro Floresta, em BH. De a cordo com a Polícia Civil, a influencer foi ouvida, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, foi liberada.

'Bem plena'

Simioni nega o crime. À polícia, a influenciadora disse que Aline começou a gritar e a bater em si mesma a fim de comprometer sua reputação ao ser informada de que não receberia comissão.





Em vídeo divulgado no Instagram, a defesa da empresária fez um comunicado à imprensa em que acusa Aline de denunciação caluniosa.





"Em razão de informações inidôneas levadas à Polícia Militar, essa personagem, cujo nome sequer eu pronunciarei, inventou histórias que serão desmascaradas quando de eventual procedimento criminal. E essa cidadã certamente responderá pelo crime de denunciação caluniosa", afirma o advogado em vídeo.





Algumas horas depois da publicação, Kamila ironizou a situação nos stories de seu perfil. "Bem plena caminhando nas ruas do Barro Preto".