Projeto obriga uso de detector de metais em eventos após morte de segurança

Caso o projeto seja aprovado, detectores de metais deverão ser usados em todos os eventos de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) Após a morte do segurança Edson Carlos Ribeiro , de 42 anos, vereadores de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, querem obrigar o uso de detector de metais na entrada de eventos da cidade. Dois projetos com o teor foram apresentados, um por Roger Viegas (Republicanos) e o outro por Rodyson do Zé Milton (PV).



O segurança foi morto no último sábado (25/9), no Parque de Exposições, enquanto trabalhava, após advertir um frequentador que queria acessar a área restrita do camarote. A suspeita é que o empresário Pedro Lacerda, de 32 anos, tenha utilizado um soco-inglês para agredi-lo. O segurança foi morto no último sábado (25/9), no Parque de Exposições, enquanto trabalhava, após advertir um frequentador que queria acessar a área restrita do camarote. A suspeita é que o empresário Pedro Lacerda, de 32 anos, tenha utilizado um soco-inglês para agredi-lo. Ele nega agressão.



O projeto de Roger Viegas estabelece a obrigatoriedade de utilizar detectores de metais, fixos ou móveis, nas portas de acesso ao público dos estádios e ginásios esportivos, clubes, boates e similares sempre que houver eventos, como shows.



“Isso já era para estar em prática, poderia ter evitado essa e outras agressões. Qualquer tipo de arma branca pode ser barrada através de um detector de metais e isso não é obrigatório, não é lei em Divinópolis”, argumentou Viegas.



A matéria do vereador prevê que quem for flagrado portando armas, explosivos ou artefatos de potencial perigo, será entregue à autoridade policial presente no evento, ou em sua ausência, a delegacia da circunscrição, para a adoção das providências legais cabíveis.



Para Viegas, esta é uma forma de dar proteção para produtores, colaboradores e frequentadores dos eventos. “O que aconteceu com esse trabalhador poderia ter acontecido com qualquer um de nós, independentemente de cor ou classe social”, afirmou.



Ele alega que ocorrências como a que culminou na morte do segurança também prejudicam a cidade, hoje “berço e referência na produção de eventos culturais, esportivos e de entretenimento".





“Os eventos não podem ser tão impactados negativamente mais do que já foi externado com essa tragédia. Isso fica na mancha do setor dos eventos”, comentou.



O vereador trata a aprovação do projeto como urgente e necessária para ampliar a segurança.



“Um investimento justo, com objetivo de preservar a segurança, a integridade de todos os envolvidos e principalmente vidas e famílias que vivem da renda provida da organização de eventos”, argumentou.

Multa

Na mesma linha, Rodyson acredita que o uso do detector de metais pode ajudar a evitar novas tragédias. “Se tivesse um equipamento tecnológico poderia ter detectado essa ferramenta de mau uso, para não falar arma”, disse. O soco-inglês ainda não foi localizado pela polícia.



O projeto apresentado por ele prevê a obrigatoriedade do equipamento em eventos com bilheteria. Ele também estabelece multa de 10% da arrecadação bruta do evento e a suspensão de organizar e realizar festas.

Os projetos foram apresentados pelos vereador Roger Viegas e Rodyson do Zé Milton (foto: Divulgação/Câmara de Divinópolis)

Dois projetos

Como houve a apresentação de dois projetos similares, os vereadores devem se reunir para, se acharem necessário, protocolarem uma única matéria juntos ou retirar uma das já em tramitação.



*Amanda Quintiliano especial para o EM