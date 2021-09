Depois de vários dias, focos de incêndio são controlados em MG

(foto: Alexandre Guzanshe/EM)

“Gente, que alívio, finalmente uma chuva boa em Ouro Preto”. Este é o comentário de uma moradora da cidade, que teve áreas assoladas pelo fogo nos últimos dias, como no Pico do Itacolomi e proximidades, e também Mariana e São Bartolomeu.

O dia começou ainda preocupante, pois em dois pontos de reservas florestais de Mariana, Mata Cavalo, que fica próximo ao Bairro de Santo Antônio, e Serrinha, logo cedo era possível ver focos de incêndio e muita fumaça saindo da vegetação no alto das serras.

Em Ouro Preto, o fogo ameaçava o Bairro Santa Cruz. Mas bastou que a tarde caísse para que a chuva chegasse e desse um alívio, extinguindo os focos existentes nesses locais.

Em São Bartolomeu, depois de uma semana de apreensão, os moradores tiveram uma manhã de sossego, pois não havia mais, nesta quarta, focos de incêndio. O alívio maior é pelo fim da ameaça à Floresta Uaimii, que tem, em seu interior, árvores centenárias.

Na Região de Catas Altas, onde o fogo começou há cerca de cinco dias, e que chegou a ameaçar o Santuário do Caraça, ainda havia pequenos focos que eram combatidos pelos bombeiros. A expectativa, no entanto, é que o chuva chegue até lá e que nesta quinta-feira já não haja mais fogo.

Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, militares e brigadistas conseguiram controlar as chamas e a operação foi desmobilizada. Uma equipe permanece no local para monitorar e garantir que as chamas não reacendam. Está prevista uma vistoria nesta quinta-feira, durante o dia.

Balanço

Os números mostram uma redução bastante sensível em relação ao total de chamadas em 24 horas para o combate a incêndios em florestas e reservas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O número, que já superou o total de 100 chamadas em 24 horas, agora é bem menor.

De 0h até as 17h40 desta quarta-feira, foram apenas 30 chamadas relacionadas a incêndios florestais na RMBH. Isso é, para os bombeiros, a exemplo da população, um alívio.