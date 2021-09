Previsão do tempo alerta para tempestades e granizo nesta quinta em Minas

Previsão alerta para fortes tempestades e chuva de granizo nesta quinta-feira (30/9) em Minas Gerais (foto: Alváro Duarte/D.A Press/E.M) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a população mineira deve entrar em estado de alerta para a possibilidade de tempestades e precipitação de granizo na Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes.









Por outro lado, o ar seco e quente continental mantém o tempo estável com baixos índices de umidade relativa do ar no Oeste e Norte mineiro. As temperaturas seguem elevadas e faz calor acima dos 30ºC em todo o estado.





Em Belo Horizonte, a previsão é que a máxima chegue a 32ºC, com mínima de 20ºC. Na capital, a umidade relativa do ar deve ser de 20%, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.





Noroeste e Norte de Minas





Não há previsão de chuva para nenhuma das regiões nesta quinta. De acordo com o Inmet, o céu deve ficar aberto, com névoa seca.





No Norte, a máxima é de 39ºC, com temperatura estável. Enquanto no Noroeste, a mínima é de 17ºC.





Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





Céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas amanhã nessas regiões. Em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a máxima é de 28ºC.





No Rio Doce e Mucuri, a temperatura deve variar entre 15ºC e 35ºC.





Zona da Mata e Sul de Minas





Também com céu parcialmente nublado há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além do alerta para possíveis precipitações de granizo em pontos isolados de ambas as regiões.





No Sul de Minas, os termômetros devem variar entre 13ºC e 35ºC. Na Zona da Mata a previsão é semelhante, com máxima de 31ºC em Juiz de Fora.





Regiões Oeste e Central





Sem previsão de chuva em ambas as regiões, o céu deve ser claro a parcialmente nublado, com névoa seca. No Oeste, a máxima é de 37ºC, com clima estável. Na Região Central, o calor também é intenso, com máxima de 36ºC e mínima de 17ºC.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba





Com céu claro o clima segue seco e não há possibilidade de chuva. Em Uberlândia, a temperatura pode variar de 26ºC a 35ºC nesta quinta. A máxima na região pode chegar aos 38ºC.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.