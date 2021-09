Caminhão cai em córrego e motorista morre

Um caminhoneiro de 25 anos morreu em um acidente no início da madrugada desta terça-feira (28/9) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz, que era de São Paulo (SP), dirigia um caminhão com placas de Jaboticabal (SP) carregado com caixa de suco.

Ao passar pela Rua Columbita, via muito íngreme no Bairro Santa Maria, o veículo ficou desgovernado.





Conforme os bombeiros, testemunhas que ligaram para o 193 disseram que o caminhão bateu em dois muros de um lote e caiu em um córrego. Como a carga caiu por cima da cabine, que ficou destruída, os moradores não conseguiram ver a vítima.

Saque





Pela manhã, a reportagem do Estado de Minas esteve no local e flagrou a movimentação. Além de curiosos, o acidente atraiu pessoas interessadas em saquear o veículo. Um homem chegou a arrancar os fios do caminhão e outro queria levar os pneus. Não havia presença da polícia no local.

O local foi isolado e os bombeiros serraram a cabine para retirar a vítima, que morreu ainda no local do acidente. A Polícia Civil foi acionada para começar as investigações.