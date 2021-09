Homem passa mal e morre dentro de motel

Motel fica na Rua dos Tupis, no Centro da capital (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 46 anos morreu em um motel nessa segunda-feira (27/9) no Centro de Belo Horizonte. As causas do óbito serão apuradas.









Ela contou que eles estavam no quarto quando o homem disse que estava passando mal, começou a vestir as roupas e desmaiou, espumando pela boca.





A mulher ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. A morte foi confirmada pela equipe médica. A perícia da Polícia Civil foi acionada e não observou sinais de crime.





Ainda segundo a PM, um sobrinho da vítima esteve no local e recebeu os pertences dele. A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).