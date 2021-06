Programa sexual em motel de Uberaba termina em briga com garrafa

Com cerca de 330 mil habitantes, Uberaba é a maior cidade do Triângulo Sul (foto: Divulgação)

Um homem, de 65 anos, e uma garota de programa, de 26, foram presos na madrugada deste sábado (05/6) pela Polícia Militar (PM) na suíte de um motel situado no bairro Vila São Cristóvão, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ambos vão responder por lesão corporal, mas deram versões diferentes à PM.

A mulher, que tinha pequenas lesões pelo corpo, afirmou aos militares que ela e o idoso haviam combinado o programa por R$ 1 mil e que o cliente teria pagado somente R$ 300, o que gerou a discussão. Em seguida, ela contou que foi agredida primeiro, com uma garrafa, mas que depois pegou a garrafa quebrada no chão e acertou um golpe no pescoço do homem.

Já o idoso declarou que a mulher consumiu muito uísque, entorpecentes e, depois disso, houve a confusão e ele teria sido atingido pela garrafa de vidro.

Ainda segundo o boletim de ocorrências, a dupla foi levada para uma Área Integrada de Segurança Pública (AISP) da cidade, onde assinou documento comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimada.