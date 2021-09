Araxá inaugura sala de tomografia computadorizada na rede pública

Sala de tomografia computadorizada foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (27/9), na UPA de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Com uma demanda reprimida de cerca de 500 exames, Araxá, no Alto Paranaíba, inaugurou nesta segunda-feira (27/9) uma sala de tomografia computadorizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Com o equipamento, a secretaria de Saúde da cidade pretende acabar com o problema em dois meses.

De acordo com a secretária de Saúde de Araxá, Lorena de Pinho Magalhães, o aparelho tem capacidade de realizar uma média de 60 exames por dia, o que permitirá uma ampliação da oferta para este tipo de procedimento.

“Nós temos uma grande demanda reprimida em decorrência da pandemia e a estimativa é supri-la em aproximadamente 60 dias. Agora, com equipamento próprio será tudo mais ágil, mais preciso e não haverá mais a necessidade de pacientes se deslocarem para outros hospitais”, destaca.

“Tudo será feito na UPA. Certamente, a população será muito beneficiada, pois é um exame difícil, de alta complexidade e que o município disponibilizará para quem precisar”, promete.



Segundo a prefeitura, foram investidos pelo município recursos próprios de R$ 1,2 milhão na aquisição e implantação do equipamento.

Procedimento é capaz de produzir imagens de alta qualidade dos orgãos internos (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Diagnóstico por imagem

Para a instalação do aparelho, o espaço físico da unidade foi ampliado, e agora conta com recepção, local de espera, área de laudos, além da sala de tomografia.

O procedimento é um método diagnóstico que utiliza imagens reconstruídas por meio de um computador.

“É um exame realizado para investigar nódulos ou tumores, além de fornecer imagens precisas de vasos pulmonares e cerebrais. O equipamento que adquirimos é considerado um dos melhores do mercado, com um software excelente”, garantiu o coordenador do Setor de Imagem da UPA de Araxá, Fábio Humberto Tessaro.