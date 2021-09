Temperatura volta a subir e BH registra 31,7ºC nesta segunda (27/9)

Temperatura volta a subir em Belo Horizonte nesta segunda-feira (27/9) (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M)

A chuva, tão esperada, finalmente chegou em Belo Horizonte neste sábado (25/9). No entanto, os termômetros voltaram a subir na capital mineira e a máxima registrada nesta segunda-feira (27/9) foi de 31,7ºC, na região da Pampulha.

Segundo o Intituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar foi de 27%. Por outro lado, a estiagem deve durar pouco desta vez. A previsão é de que a chuva retorne nesta segunda (27/9).

Em Minas Gerais, a máxima registrada foi em Unaí, na região Noroeste do estado. No município, a temperatura chegou a 36,6ºC. Enquanto a mínima registrada foi de 9,3ºC Em Maria da Fé, no Sul de Minas.

Tempestade de areia

Fortes tempestades de areia alarmaram parte de Mionas Gerais e São Paulo neste domingo (26/9). O fenônemo foi considerado pela Agência Nacional de Águas (ANA) como um dos piores vistos no país.

Segundo o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, as chances do fenômeno voltar a acontecer no estado são baixas. "Não há previsão para os próximos dias, contudo, não se descarta a ocorrência ao longo da estação da Primavera", explica.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.