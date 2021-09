Falso policial civil é preso por cometer estelionato em 24 cidades mineiras

Falso policial foi preso no dia 19 de agosto em Lagoa Santa, na RMBH (foto: Divulgação/ Polícia Civil)

A Polícia Civil de Bom Despacho , na Região Centro-Oeste, apresentou, nesta sexta-feira (24/9), o resultado da investigação de crimes de estelionato supostamente praticados por um homem de 44 anos. O suspeito aplicava os golpes ao negociar a venda de cargas diversas, usando nomes de funcionários públicos, especificamente de policiais civis . Até o momento, foram identificadas 34 vítimas em 24 cidades mineiras.

As investigações da polícia tiveram início em junho deste ano, a partir de uma denúncia.

Segundo o relato de uma das vítimas, uma pessoa que se apresentou como policial civil teria vendido a ela uma carga de MDF, com o argumento de que a equipe teria apreendido um caminhão, mas precisaria descartar o carregamento. Sendo assim, a vítima efetuou um depósito de R$ 1.700 para ficar com a mercadoria ofertada pelo falso agente.

Após a identificação do suspeito, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça e cumprida no dia 19 de agosto, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Em depoimento, o homem confessou alguns de seus crimes consumados e tentados, e ter se passado por servidor público como forma de assegurar credibilidade e êxito em suas ações”, revelou o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Eduardo de Noronha.

O golpe

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito aplicava golpes usando nomes de policiais civis. Ele procurava dados de agentes e, valendo-se das informações, oferecia às vítimas produtos que supostamente estariam apreendidos e seriam vendidos.

“O suspeito ligava para as vítimas, alegando que haviam apreendido um caminhão e que a carga (gesso, MDF e outros) precisava ser retirada para que o veículo fosse encaminhado ao pátio de veículos credenciado pelo Detran-MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais). O investigado convencia os comerciantes a adquirir o material, que não poderia ser vendido legalmente”, contou o delegado.

Dessa forma, as vítimas iam até a delegacia, conforme informado pelo suspeito, e ao chegarem à unidade policial se davam conta de que haviam caído em um golpe.

Por fim, a polícia informou que levantamentos realizados na apuração do caso indicam que o homem chegou a fazer vítimas em 24 municípios. São eles: Abre Campo, Bom Despacho, Caeté, Conceição do Mato Dentro, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Corinto, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Entre Rios de Minas, Governador Valadares, Itabira, Ipatinga, Juatuba, Matipó, Matozinhos, Nova Lima, Ouro Branco, Patos de Minas, Santa Luzia, Sete Lagoas e Uberaba.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho com apoio da Polícia Civil de Lagoa Santa, ainda continuam, a fim de confirmar o envolvimento do suspeito em outros crimes e identificar novas vítimas.