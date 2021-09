Fim de semana tem chance de chuvas em MG

Vista da capital mineira na manhã desta sexta-feira (24/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A previsão para o fim de semana é de temperaturas abaixo dos 30°C na capital mineira, com possibilidade de chuvas. Já em áreas isoladas, as pancadas devem ocorrer no domingo (26/9). A umidade do ar também apresenta melhora, e deve ficar acima de 20% na maior parte do estado.

Além disso, a estação meteorológica do Cercadinho em BH registrou a menor temperatura da capital com 12,1°C. A maior deve ocorrer no período da tarde, alcançando 28°C. No fim de semana, as temperaturas se mantêm estáveis e podem variar entre 13°C e 28°C, com possibilidade remota de chuva no fim do dia.

De acordo com o Inmet, no domingo (26) o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuvas nas Regiões Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo e Alto Paranaíba.

Na madrugada desta sexta-feira (24/9), a temperatura mínima do estado foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, 7,6°C. A máxima deve acontecer no Norte e Triângulo Mineiro, podendo chegar a 38°C.

Para a próxima semana, o Inmet informa que os termômetros devem sofrer uma pequena elevação, mas não tem previsão de ultrapassar os 30°C, como ocorreu nos últimos dias do inverno.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen