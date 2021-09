BH deve ter chuvas no fim de semana; Sul de Minas tem madrugada gelada

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Montalvânia/Norte- 42,4°C

Arinos/Noroeste- 42,3°C

São Romão/Norte- 41,5°C

Mocambinho/Norte- 41,2°C

Pirapora/Noroeste- 40,3°C

Entretanto, nesta quinta (23/9) os termômetros devem cair bastante, e a maior temperatura do estado será novamente no Norte de Minas, mas não deve passar dos 37°C. Há possibilidade de chuvas no período da tarde na região.





Enquanto isso, no Sul do estado, as temperaturas sofreram queda, e durante a madrugada, o Inmet registrou 2,7°C, na cidade de Monte Verde, com sensação térmica de 9°C negativos. De acordo com o órgão, esta é a menor temperatura do dia em Minas.



Em Belo Horizonte ocorreram rajadas de vento de quase 75,6 km/h na estação do Cercadinho, que registrou a menor temperatura da capital, com 11°C. No período da tarde, a previsão é que os termômetros não passem de 27°C.



Conforme o meteorologista Claudemir Azevedo, os ventos fortes permanecem em BH, e as chuvas têm maior chance de ocorrer no domingo (26/9).



A umidade do ar deve ficar em 30% em BH, e 15% no Triângulo Mineiro.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra

Nesta quinta-feira (23/9), o céu fica parcialmente nublado na maior parte de Minas, e há previsão de chuvas para o Norte e Noroeste, onde foram batidos recordes de temperatura na tarde desta quarta-feira (22/9), onde os termômetros ultrapassaram os 40°C.No Sul, a temperatura teve mais uma queda na madrugada, que levou uma sensação de frio para a região. Já na capital, a previsão é que chova apenas no fim de semana.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns municípios das regiões Norte e Noroeste chegaram a ter calor extremo nesta quarta (22/9), bateu o recorde de maior temperatura do ano.Veja os locais: