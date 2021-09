Primavera não traz chuva e Minas tem o dia mais quente do ano, com 42,4ºC

Dia mais quente do ano é registrado em Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A expectativa de chuva não se concretizou, e a primavera começa com clima de deserto em Minas Gerais. Com um dos invernos mais quentes da história, a nova estação teve início oficialmente nesta quarta-feira (22/9), mas não trouxe ainda alívio no clima para os mineiros.









A menor temperatura do estado foi de 8,5ºC, em Monte Verde. Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





De acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, as chances de chuva para os próximos dias são baixas. “Sem chuva por enquanto, a chance é mínima para o Sul e faixa Leste, mas se ocorrer será pela noite ou madrugada”, afirma.





Belo Horizonte

Na capital mineira, a temperatura chegou aos 30ºC, na estação da Pampulha. A mínima foi registrada no Cercadinho, com 16,4ºC.