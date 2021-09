Homem furta gados, troca tiros com a PM e acaba baleado; comparsa foge

A perseguição da PM Rodoviária de Uberaba aos dois suspeitos de furto de gado aconteceu por cerca de três quilômetros (foto: Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais/Divulgação)

Uma perseguição policial por mais de 3km terminou com um suspeito baleado e preso na região de Uberaba. Ele e um comparsa, que conseguiu fugir, foram flagrados com dois gados sedados e amarrados na caçamba de uma picape. O caso ocorreu na AMG-2500, na zona rural da cidade do Triângulo Mineiro, na noite de quarta-feira (22/9).