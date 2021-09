Polícia Civil apreende mais de 15kg de maconha em Barbacena

A droga era trazida de Juiz de Fora por uma motorista de aplicativo (foto: PCMG/Divulgação)

Uma motorista de aplicativo e um casal foram presos na noite dessa quarta-feira (22/9) com mais de 15kg de maconha em Barbacena, no Campo das Vertentes. Ao todo, foram encontradas 19 barras da droga no porta-malas do carro, que, segundo a polícia, seriam distribuídas no município.