Contagem aplica 2ª dose em quem não mora na cidade, mas cobra justificativa

Mesmo quem não tomou a primeira dose da vacina contra COVID-19 em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá tomar a segunda dose do imunizante da Pfizer no município , desde que justifique a real necessidade disso.

Antes, era necessário esperar três meses para tomar a segunda dose. Agora, com autorização do Ministério da Saúde, é possível procurar a dose complementar dois meses (oito semanas) após a primeira.

Como Contagem foi a única cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte a anunciar, até o momento, o novo cronograma de imunização, a prefeitura decidiu "expandir as fronteiras" para que mais pessoas possam completar o esquema vacinal.

Agora precisa de justificativa

Porém, desde o começo desta semana, a secretaria de Saúde notou um aumento significativo na procura, que poderia causar desabastecimento e problemas para vacinar a própria população da cidade.

"Será necessária a restrição considerando que Contagem está inserida em uma região metropolitana, com grande fluxo de pessoas, e os municípios vizinhos não seguiram a mesma orientação. A medida não afeta quem tomou a primeira dose em Contagem", esclarece a admistração.

Portanto, quem tomou a primeira dose em outra cidade deve enviar um e-mail para vacina@contagem.mg.gov.br pedindo autorização para receber a segunda dose, justificando porque quer ser vacinado em outro local que não a cidade de origem.

Vacinação em Contagem

Segundo dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados nesta quinta-feira (23/9) pela reportagem, Contagem já tem 47,41% da população maior de 18 anos vacinada com a segunda dose ou vacina de dose única, o que corresponde a 249.671 moradores.