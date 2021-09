Mais de 2 milhões de doses da Pfizer chegam ao Brasil neste domingo

O Ministério da Saúde informou que 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), neste domingo.



Os imunizantes chegam em dois voos, cada um com 1,1 milhão de doses. Segundo nota da Pasta, das 267 milhões de doses distribuídas aos estados e ao Distrito Federal, 65,5 milhões são da Pfizer.



Ainda de acordo com a nota, desde o começo da campanha, o Brasil aplicou mais de 222 milhões de doses de vacinas da covid-19. Mais de 141 milhões tomaram a primeira dose e 80 milhões completaram o esquema vacinal.