Avião tomba ao fazer pouso forçado durante instrução

Avião é do aeroclube de Uberlândia (foto: Vinícius Lemos) Um avião monomotor com duas pessoas tombou na zona rural de Uberlândia no início da noite desta quarta-feira (22/9). Estavam na aeronave um aluno e um instrutor de voo: ambos não sofreram ferimentos graves. As causas do pouso de emergência às margens da rodovia MGC-452 ainda não foram esclarecidas.

Rajada de vento

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento em que o avião tocava o chão, uma rajada de vento fez com que o trem de pouso passasse em um ponto não adequado e o piloto perdeu o controle. O bico do avião bateu na pista e o aeronave tombou.



Apesar disso, aluno e instrutor tiveram apenas escoriações pelo corpo. Eles estavam conscientes e já tinham saído do local do acidente, pedindo ajuda em uma pista de kart perto dali.





Ambos receberam os primeiros cuidados dos bombeiros, sendo levados para uma unidade médica posteriormente. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência.

A aeronave

A aeronave teve bico, hélice e parte do trem de pouso danificados, em uma primeira verificação. O monomotor é um cessna aircraft, fabricado em 1978, pertecente ao Aeroclube de Uberlândia, comumente usado em aulas.





Inicialmente não há nenhum problema com a documentação do monomotor, o que ainda será avaliado com maior critério.

Na mesma linha, o aeroclube divulgou nota informando que aluno e instrutor têm licenças e certificados médicos válidos.