Patos de Minas começa a vacinar adolescentes na quinta-feira (23/9)

Adolescentes serão imunizados nesta quinta-feira (23/9) em Patos de Minas (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Enquanto aguarda pelo envio das doses que serão aplicadas em todos os adolescentes entre 12 e 17 anos, a prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba , anunciou que vai começar a imunização daqueles que têm doenças crônicas ou deficiências permanentes a partir desta quinta-feira (23/9).

Onde será a vacinação

As doses serão aplicadas no antigo Projeto Saci, que fica Rua Ouro Preto, 777, no bairro Várzea, também na sexta-feira. Quem tiver dificuldade de locomoção pode tomar a vacina no carro, após conversa com a equipe de enfermagem.

À espera por mais doses

Apesar de Patos de Minas seguir a determinação do governo estadual de continuar imunizando mesmo quem não tem doenças crônicas, a cidade aguarda o envio de doses específicas para a população em geral.

As que estão disponíveis no momento, e serão aplicadas a partir de quinta, são exclusivas para jovens com doenças crônicas.

Raio X de Patos de Minas

Segundo dados do Vacinômetro, consultados nesta terça-feira (21/9) pela reportagem, o município já aplicou a a primeira dose em 76,92% da população total (o que dá 117.123 doses). A cobertura vacinal completa está em 46,07% (66.100 segundas doses e 4.055 doses únicas aplicadas).

Veja horários e quem pode tomar a vacina

Quinta-feira (23/9)

Das 8h às 13h

Jovens com deficiências permanentes, grávidas ou que deram à luz em até 45 dias com nomes que iniciam entre A e M

Das 13h às 18h

Jovens com deficiências permanentes, grávidas ou que deram à luz em até 45 dias com nomes que iniciam entre N e Z

Sexta-feira (24/9)