BH aplica 2ª dose da vacina nas pessoas de 53 anos nesta segunda (20/9)

Homens e mulheres de 53 anos recebem segunda dose da AstraZeneca em BH nesta segunda (20/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 16/9/2021)

Pontos noturnos

Evite a repescagem

Vacinômetro

Belo Horizonte vai vacinar as pessoas de 53 anos com a segunda dose da vacina da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) nesta segunda (20/9). Porém, é preciso atenção: só aqueles com a segunda imunização marcada para até 27 de setembro poderão completar o esquema vacinal amanhã.Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, comprovante de endereço de Belo Horizonte, documento de identidade e CPF.O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Os locais que oferecem o serviço podem ser consultados neste link (clique aqui para acessar). Além das pessoas de 53, a prefeitura aplica doses de repescagem nesta segunda. Quem perdeu a vez da CoronaVac precisa acessar este link. Já no caso da Pfizer, a consulta deve ser feita aqui. Aqueles que precisam receber a AstraZeneca devem clicar aqui. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Neles, só pode se proteger o público convocado para aquele dia de imunização.UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): Avenida Professor Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia. Funcionamento das 12h às 20h;Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.375 – Funcionários. Funcionamento das 8h às 20h;UNA-BH: Rua dos Aimorés, 1.451 – Lourdes. Funcionamento das 8h às 20h;Faminas-BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Clóris. Funcionamento das 8h às 20h.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação.Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior estará sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.BH registrou mais 22.493 aplicações da vacina contra a COVID-19 nessa sexta (17/9): 1.485 de primeira dose, 20.123 de segunda, cinco de dose única e 880 de reforço.Agora, a cidade soma 1.937.611 aplicações de primeira dose, 1.102.858 de segunda, 59.232 de dose única e 15.169 de reforço (todas em idosos).Segundo a prefeitura, 82,2% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 47,8% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.A cidade recebeu 3.459.136 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula nem quantas injeções aplicou em cada grupo prioritário ou faixa etária.