Homem é preso após ser flagrado dizendo pornografia para neta de 6 anos

O suspeito, que foi preso pela PM, foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação) Um idoso de 69 anos foi preso nesta sexta-feira (17/9) em sua residência, situada no Conjunto Uberaba I, na cidade do Triângulo Mineiro, suspeito de importunação sexual consumada contra a neta de 6 anos.

Além disso, a neta contou que o avô já teria tentado beijar sua boca por algumas vezes, colocado a mão entre suas pernas a ainda abaixado sua roupa e mostrado, segundo ela, "as coisas" para ela.



Ainda conforme o registro policial, no dia da chamada de vídeo, o homem foi na casa do pai para fazer uma limpeza no imóvel dele. Durante o serviço, recebeu uma ligação da sua filha, por chamada de vídeo.

Após conversar um pouco com a garota, o avô solicitou o celular. De posse do telefone, o suspeito deslocou para outra dependência da casa. Assim, seu filho não pode ouvir o diálogo que ele teve com a neta.

Entretanto, a mãe da criança relatou que, durante a conversa, ouviu o suspeito dizendo a frase pornográfica. Então, a mulher desligou o aparelho imediatamente e iniciou conversa com a filha.



A menina disse para mãe que na última terça-feira, quando esteve juntamente com o pai na casa do avô, ele teria tentado beijar sua boca por algumas vezes quando o pai saiu para ir a um mercado. Também teria passado a mão entre suas pernas e mostrado "as coisas" para ela.

Diante das denúncias, o suspeito foi abordado e preso pela PM no interior de sua casa. Ele negou as acusações, no entanto, após novo diálogo com os militares, disse que ocorreu apenas um beijo superficial nos lábios da criança, do tipo "selinho", não havendo nada além disso.

O caso agora será investigado pela Delegacia de Proteção à Família de Uberaba.

A criança foi encaminhada ao pronto socorro infantil do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), juntamente com os pais, onde foi atendida por uma equipe médica especializada que, preliminarmente, não confirmou violência sexual contra a menor.