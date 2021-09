Uberaba receberá quase R$ 700 mil para implantar o Projeto Farmácia Móvel

O anúncio do recurso foi feito pela prefeita Elisa Araújo (foto: Renato Manfrim) O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, receberá verba de R$ 683 mil referente à emenda parlamentar, que será liberada no ano que vem, e usada para implantar o projeto Farmácia Móvel, da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é atender a comunidade residente em bairros mais distantes das farmácias do governo municipal.

"Já demos o retorno positivo, já fizemos esse compromisso para o orçamento de 2022 e vamos enviar o recurso”, garantiu o deputado federal.

"Para Uberaba é muito importante ter mais um representante em Brasília. Ficamos muito satisfeitos que o deputado atendeu nossa solicitação e se comprometeu com a verba para a nossa Farmácia Móvel", considerou a prefeita Elisa.

Na reunião realizada no gabinete oficial da prefeita de Uberaba, também participaram o assessor de assuntos regionais do gabinete, Caio Presotto, e os assessores parlamentares do deputado federal, Virginia Duarte de Aguiar e Douglas Rodrigues Guimarães.