Usando perucas, dupla sequestra mulher à luz do dia em estacionamento

Carro roubado em Ribeirão Preto, usado pelos suspeitos para irem até o shopping, onde sequestraram a vítima, foi localizado abandonado pela PRF (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã/Divulgação) Pode parecer até cena de filme, mas aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Por volta do meio dia desta quarta-feira (15/9), no estacionamento de um shopping da cidade, dois homens com perucas lisas e óculos escuros, um deles armado com uma pistola, sequestraram uma mulher, de 61 anos, no momento que ela iria entrar em seu veículo Audi.

Neste local, com as seis pessoas rendidas, a dupla inicialmente exigiu dinheiro através de transferência para conta bancária, a qual o titular colocou o número de um CNPJ.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência como extorsão consumada, uma das vítimas fez um ted no valor de R$ 35 mil para a conta indicada por um dos suspeitos.

Em seguida, a dupla ainda roubou um par de alianças de ouro, relógio, um colar de ouro, aproximadamente R$ 400 em dinheiro e várias joias.

Ao final do crime, os dois homens amarraram as vítimas (exceto a mulher de 33 anos e sua filha pequena) e fugiram levando uma caminhonete Amarok, que aina não foi encontrada.

Suspeitos chegaram no mesmo momento que a vítima

Após o crime, a PM visualizou as imagens de câmeras de segurança do Shopping Uberaba, que mostraram que um veículo Honda Civic, que estava com placas possivelmente clonadas, entrou no shopping no mesmo horário que a vítima, sendo que a seguiu e estacionou perto do carro dela.

Então a dupla aguardou. Quando a mulher retornou ao estacionamento do shopping, eles desceram e entraram no carro dela.

Algumas horas depois do crime, o Honda Civic foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), abandonado em estrada vicinal, à margem da BR-050, nas proximidades do posto policial.

O carro estava sem as placas e danificado internamente e parcialmente, por fogo. Após consulta do chassi, foi constatado que o veículo é de Ribeirão Preto (SP), onde foi tomado em assalto.

Suspeitos e vítimas provavelmente se conhecem

De acordo com o registro da PM, no início do crime os suspeitos chamaram a vítima pelo nome: no momento em que mostraram a arma de fogo e exigiram que ela entrasse no carro. Em seguida, disseram que sabiam quem era a irmã dela.

Durante todo o trajeto, eles permaneceram ao celular, conversando com terceiros e um deles teria dito: “Fala baixo, pois ela vai reconhecer a sua voz”.

Além disso, antes de fugirem da casa da família, um dos suspeitos disse: “Toma cuidado, pois temos todas as informações de suas empresas e sabemos que você tem muito dinheiro”.

O Código Penal prevê pena mínima de reclusão de 4 a 10 anos e multa no caso de crime de extorsão. No caso de extorsão mediante sequestro, a pena mínima é de reclusão de 8 a 15 anos.