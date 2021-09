Homem sobrevive ao cair em poço de quase 20 metros de altura

Um homem de 32 anos despencou em um poço de aproximadamente 18 metros de profundidade em uma propriedade rural no interior de Minas. O mais impressionante? O rapaz sobreviveu! O caso ocorreu nessa terça-feira (14/9) em Frutal, no Triângulo Mineiro

Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, consciente e orientado, sem fraturas aparentes e reclamando de dores na coluna. Ele ficou no fundo do poço com a água batendo nos joelhos. Após ser resgatada, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel.