Homem degola dois gatos para se vingar da mulher, dona dos animais

O crime ocorreu em Belo Oriente. O homem não teve pena dos gatos e cortou a cabeça dos animais (foto: Divulgação PMBO)

Um homem de 26 anos de idade foi preso em Belo Oriente, na Região do Rio Doce, na última terça-feira (14/9), acusado de praticar violência doméstica, maus tratos contra animais e ameaça. A vítima desse homem é uma mulher de 21 anos, que foi agredida por ele, com socos e chutes, depois que voltaram de um bar.

Não satisfeito com as agressões contra a sua companheira, o homem resolveu se vingar dela de uma forma macabra. Pegou os dois gatinhos de estimação dela e decepou as cabeças dos bichos.

A Polícia Militar foi acionada, e uma viatura policial seguiu para a casa do agressor. Lá, os policiais encontraram poças de sangue pela casa, e na sala, a cabeça de um dos gatos, ensanguentada.

Os policiais conversaram com o homem, que contou a eles que matou os animais para não matar sua companheira. Disse que agrediu a mulher quando voltavam de um bar, porque ela o empurrou. Segundo contou aos policiais, ele advertiu a mulher para não o empurrar novamente, mas ela desobedeceu. Foi quando ele partiu para as agressões.

De acordo com a vítima, algumas amigas passaram de carro no momento em que o homem a agredia e a socorreram, dando carona até a residência de sua irmã. O homem foi atrás e fez ameaças. Quando tudo ficou mais calmo, a mulher resolveu voltar para casa, e encontrou seus gatos degolados.

Desesperada com a cena, a mulher ainda se lamentava pela morte dos gatos, quando o homem, que estava na casa, apareceu de repente e colocou uma faca no pescoço da companheira. Por pouco ela não teve o mesmo destino dos gatos.

A receber voz de prisão, o homem resistiu e deu uma cabeçada em um dos policiais. Mas acabou sendo contido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.