Idoso é preso por matar cavalo com uma lança no interior de Minas

Polícia encontrou duas caixas de rojões na casa do suspeito (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um idoso, de 71 anos, suspeito de atirar rojões na direção de um cavalo e o perfurar com uma lança. Ele foi detido na última sexta-feira (10/9), em uma propriedade rural localizada em Ubá, na Zona da Mata, após denúncia de maus-tratos a animais. No entanto, a motivação para cometer o crime não foi revelada.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontradas duas caixas de fogos de artifícios durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito do crime. Por sua vez, o idoso alegou ter usado os rojões para espantar outros animais de seu terreno.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional de Ubá, onde está à disposição da Justiça.

Delegacia especializada

Após o registro da ocorrência de maus-tratos contra animais dessa sexta-feira, o delegado regional de Ubá, Diêgo Candian Alves, decidiu criar uma delegacia especializada em apurar crimes ambientais na região.

“Após o episódio de crueldade com o cavalo, diante do crescente índice de crimes ambientais em Ubá, decidi pela criação da Delegacia Especializada de Meio Ambiente. Ela ficará responsável por investigar maus-tratos a animais, matadouros clandestinos, atividades de degradação do meio ambiente e crimes correlatos”, concluiu.

Crime de maus-tratos