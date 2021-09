Homem esquarteja cadela viva porque corria atrás de galinhas

O homem foi flagrado com essas facas, nesse quintal, esquartejando a cadelinha (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu em flagrante nesta segunda-feira (13/9), em Timóteo, um homem de 38 anos suspeito de esquartejar uma cadela, ainda viva. A crueldade praticada contra a cadela, que se chamava Maria Bonita, foi vista por um vizinho desse homem, na Rua dos Industriários, no Bairro Santa Terezinha.

Uma guarnição da PM seguiu imediatamente para o endereço onde o homem esquartejava a cadelinha. O sargento Clistenes Silvestre Alves disse que, quando a PM chegou à casa do suspeito, ele estava segurando uma faca, ferindo a cadela. “Ele estava esquartejando o animal ainda vivo, numa prática clara de maus-tratos”, explicou.

Segundo o policial, uma das patas traseiras de Maria Bonita estava amarrada em uma corda, com o animal de cabeça para baixo. Revoltados com a crueldade do esquartejador, outros vizinhos contaram aos policiais que esse homem estava há vários dias prometendo matar Maria Bonita, alegando que ela estava correndo atrás de suas galinhas.

E contaram que, há duas semanas, o homem que esquartejou a cadela teria ateado fogo em uma vegetação, que fica nos fundos de sua casa. O fogo se alastrou e chegou próximo de outros imóveis.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Timóteo, juntamente com duas facas que foram apreendidas na cena do crime. A cadela foi recolhida pelos profissionais do Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Timóteo.