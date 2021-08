Cachorro vítima de maus-tratos, Campeão perde a batalha pela vida

Ainda com vida, Campeão foi levado para o veterinário, mas acabou morrendo em função da gravidade das agressões a pauladas (foto: Amélia Gomes/Divulgação) O cachorro Campeão, vítima de maus-tratos em Santa Bárbara do Leste, morreu na noite de segunda-feira (30/8) no CASU - Hospital Veterinário Joaquim Felício, de Caratinga. Campeão recebeu esse nome de pessoas que se comoveram com o seu infortúnio e acreditavam que ele seria capaz de vencer a batalha pela vida. Mas não foi possível.

Na luta pela vida, Campeão contou com a proteção de duas pessoas. A primeira foi o vereador William Faria, que ao ser avisado que havia um cachorro agonizando em uma plantação de café, buscou o animal e levou para a sua casa, prestando os primeiros socorros.

A segunda foi o socorrista Erenaldo Ferreira, que levou o cachorro para Caratinga, no carro do vereador. Campeão deu entrada às 23h de sábado (28/8) no CASU - Hospital Veterinário, onde a equipe médica constatou que as agressões sofridas haviam causado diversas fraturas pelo corpo do animal, a mais grave, no crânio.

Mesmo com a comoção que envolveu as pessoas nas redes sociais e as energias positivas enviadas por todos para que Campeão se recuperasse, ele morreu na noite de segunda-feira.



Agora, a Polícia Militar está investigando a autoria do crime contra Campeão. O sargento Adelson, da Polícia Ambiental, pede que as pessoas denunciem o agressor.

O dono de Campeão, suspeito de ter agredido o cachorro, negou ter praticado os maus-tratos. “Ele nos disse que foi com seus cachorros até à lavoura de café para fazer um trabalho e, na volta para casa, esse animal agredido ficou para trás”, afirmou o sargento, que prossegue, junto com outros militares, na investigação do crime.